Política Governo tem de estar aberto para a imprensa, diz ministro Santos Cruz Ministro da Secretaria de Governo afirmou que é preciso 'divulgar tudo o máximo que puder'

Em entrevista ao portal do Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria de Governo, general Santos Cruz, disse que é preciso "divulgar tudo o máximo que puder" e "estar aberto para a imprensa". O discurso contraria o que tem sido dito pelo presidente Jair Bolsonaro, que constantemente acusa setores da mídia de inventarem mentiras. "A maneira mais eficaz de se com...