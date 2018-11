Política Governo rebate fala sobre falta de transparência

Integrantes da comissão de transição do governo estadual rebateram na tarde ontem, em coletiva no Palácio Pedro Ludovico, as críticas do governador eleito Ronaldo Caiado (DEM) sobre a falta de transparência dos dados referentes à realidade das contas do Estado. A defesa é de que os pedidos de informação foram atendidos e que pagamentos serão honrados como ocorreu em outr...