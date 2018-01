Governo nomeia presidente e dois diretores da ANA e exonera dirigente da EPE

O governo federal nomeou Christianne Dias Ferreira para exercer o cargo de diretora-presidente da Agência Nacional de Águas (ANA), vinculada ao Ministério de Meio Ambiente. Ainda foram nomeados nesta terça-feira, 16, para a agência mais dois diretores, Marcelo Cruz e Oscar de Moraes Cordeiro Netto. Eles substituem três dos cinco diretores da agência cujos mandatos se encerraram agora em janeiro.

Os integrantes da diretoria da ANA são sabatinados pelo Senado Federal e nomeados pelo presidente da República. O mandato de cada um é de quatro anos. As três nomeações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU).

A nova presidente da ANA é advogada e professora de Direito Civil. Christianne Ferreira foi indicada por Temer em dezembro passado, o que causou espanto dentro da agência e do Ministério do Meio Ambiente, que já estava com uma lista de servidores técnicos da ANA nas mãos para fazer sua indicação ao cargo. Christianne atuava na coordenação de Infraestrutura da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência e seu nome era completamente desconhecido dentro da ANA. Ela e os outros dois diretores tiveram seus nomes aprovados pelo Senado em dezembro.



Minas e Energia

O Diário Oficial desta terça também traz a exoneração de Ricardo Gorini de Oliveira do cargo de diretor da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Oliveira deixou o posto a pedido, no início de dezembro do ano passado.