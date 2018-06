Política Governo estuda criar 'seguro' para gasolina Tentativa é de que novos aumentos nos preços da gasolina e do gás virem uma crise incontrolável

O governo quer reduzir o preço da gasolina e do gás de cozinha até o próximo mês, mas garante que não haverá interferência no modelo de reajuste de preços dos combustíveis praticado pela Petrobras. Com apelo popular, a quatro meses das eleições, a medida já é batizada como “política para o consumidor” e prevê uma espécie de “seguro” para evitar que reajustes sejam repassado...