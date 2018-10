Política Governo estadual parcela parte da folha de servidores Secretaria da Fazenda anunciou aos servidores da pasta e de tribunais que salário só será pago completamente na semana que vem

Alegando ter tido que pagar uma dívida com agentes financeiros, o governo estadual informou ontem aos servidores da Secretaria da Fazenda (Sefaz), dos tribunais de Contas do Estado (TCE) e dos Municípios (TCM), e de Justiça (TJ) que eles receberão seus salários deste mês parcelados: 40% do valor será pago hoje e os outros 60%, na próxima semana. A previsão é de que o paga...