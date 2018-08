Política Governo dos EUA envia emissários para avaliar debate no Brasil Três funcionários foram enviados para acompanhar o primeiro embate entre candidatos na noite de quinta-feira (9) e devem enviar relatório

O governo dos Estados Unidos enviou três funcionários da embaixada no Brasil para acompanhar o debate entre candidatos à Presidência realizado pela Band, na noite desta quinta-feira (9). Emissários do governo do presidente Donald Trump fizeram anotações, conversaram com jornalistas e vão enviar um relatório a Washington com suas impressões sobre o programa. Na opiniã...