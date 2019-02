Política Governo do Distrito Federal sanciona lei que proíbe canudos e copos plásticos Pelo texto, os estabelecimentos que descumprirem a proibição podem receber multas que variam de R$ 1 mil a R$ 5 mil

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), sancionou uma lei que proíbe canudos e copos plásticos em estabelecimentos da região. A nova norma tem efeito imediato. A lei foi proposta pelo ex-deputado Cirstiano Araújo (PSD) em 2016 e foi aprovado pela Câmara Legislativa no fim do ano passado. Pelo texto, os estabelecimentos que descumprirem a proibição podem ...