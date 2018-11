Política Governo deve publicar edital de concessão de 12 aeroportos Plano atual prevê licitação de terminais que recebem 19,6 milhões de passageiros por ano e respondem por 9,5% do mercado nacional de aviação

O ministro dos Transportes, Valter Casimiro, disse que o governo vai publicar o edital de concessão de 12 aeroportos "nos próximos dias". O plano original do governo era ter feito a licitação dos terminais do primeiro semestre deste ano, mas atrasos sucessivos na divulgação do edital comprometeram o cronograma. O Tribunal de Contas da União (TCU) ...