Governo descarta novo socorro para Estados endividados Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, negou que esteja em estudo flexibilizar as regras do Regime de Recuperação Fiscal

Com um aumento na dívida pública de R$ 166,7 bilhões já contratado devido às recentes renegociações e suspensões de dívidas de Estados e municípios, o Ministério da Economia fechou ontem a porta para um novo socorro aos governos regionais.O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, negou que esteja em estudo uma flexibilização no Regime de Recuperação Fiscal, n...