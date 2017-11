Governo defende “projeto único de poder para 2018”

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, externou nesta quarta-feira (29) a defesa do Palácio do Planalto de um “projeto único de poder” dos partidos aliados para a eleição presidencial de 2018 e antecipou a saída do PSDB da equipe ao afirmar que o partido não faz mais parte da base de apoio do governo. Padilha disse que o presidente Michel Temer não tem “pretensão”...