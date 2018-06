Política Governo de José Eliton tem 18,4% de aprovação, mostra pesquisa Serpes/O Popular Com dois meses, gestão tem 21% de reprovação e é regular para 32%

A gestão do governador e pré-candidato à reeleição José Eliton (PSDB) é aprovada por 18,4% e reprovada por 21,1% do eleitorado goiano, aponta pesquisa Serpes/O POPULAR realizada dos dias 3 a 8 de junho. A maioria dos entrevistados considera o governo regular (32,8%). Trata-se do primeiro levantamento da avaliação do desempenho de Eliton, que assumiu o cargo há dois meses,...