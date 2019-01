Política Governo de Goiás quer pagar em 6 meses por faixa salarial Pela proposta, pagamento começaria em março para os servidores que ganham R$ 3 mil líquidos e se estenderia até agosto; categorias se reunirão novamente hoje

O governo de Goiás apresentou proposta para pagar o salário atrasado de dezembro em escalonamento ao longo de seis meses a partir de março, de acordo com a faixa salarial dos servidores. A ideia foi discutida pela secretária da Fazenda, Cristiane Schmidt, e o secretário de Governo, Ernesto Roller, com representantes de sindicatos e associações que fazem parte do Fórum ...