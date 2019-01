Política Governo de Goiás propõe pagar salário de dezembro em seis meses e por faixa salarial A ideia foi apresentada durante reunião de auxiliares do governador Ronaldo Caiado (DEM) com representantes do funcionalismo público

O governo de Goiás apresentou proposta para pagar o salário atrasado de dezembro em escalonamento ao longo de seis meses a partir de março, de acordo com a faixa salarial dos servidores. A ideia foi discutida por representantes de sindicatos e associações que fazem parte do Fórum em Defesa dos Servidores e Serviços Públicos do Estado de Goiás com a secretária da Fazenda, C...