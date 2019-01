Política Governo de Goiás insiste em escalonar pagamento Reunião de negociação entre representantes de servidores e secretários terminou, mais uma vez, sem acordo; proposta será levada para assembleia geral na segunda

Mais uma reunião para discutir o pagamento do salário atrasado de dezembro de parte dos servidores do Estado terminou sem acordo na tarde de ontem. Membros do Fórum em Defesa dos Servidores e Serviços Públicos do Estado de Goiás passaram quatro horas reunidos com os secretários da Fazenda, Cristiane Schmidt, e de Governo, Ernesto Roller, na sede da Secretaria da Fazenda (Sef...