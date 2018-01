Governo de Goiás inicia reforma com posse de seis secretários

O governo dará posse amanhã a seis secretários, na primeira etapa da reforma administrativa que visa dar forma ao governo de José Eliton (PSDB) que assume o Estado em abril, com a desincompatibilização do governador Marconi Perillo (PSDB), que pode disputar vaga ao Senado na eleição de outubro.

Serão empossados: Hwaskar Fagundes (Secima), Cleomar Dutra Ferreira (Agehab), Edivaldo Cardoso (Celg Telecom), Jarbas Rodrigues Júnior (Comunicação), João Bosco Bittencourt (Agência Brasil Central) e Benitez Calil (Secretaria Extraordinária da Juventude). Boa parte dos nomes já haviam sido adiantados pelo POPULAR.

Os demais nomes, inclusive aqueles já confirmados, caso de Irapuran Costa Junior (Segurança) e João Furtado (Governo) e Ricardo Balestreri (Gabinete de Assuntos Estratégicos do Governo) deve tomar posse apenas depois do carnaval, a exceção do primeiro. Irapuan deve assumira secretaria na próxima semana.

Segundo apurado pelo POPULAR, boa parte dos nomes já tem indicação definida por parte dos partidos que deve compor a base de José Eliton, que é pré-candidato ao governo. Porém, ainda existem impasses quanto ao nome e as condições das indicações. Por isso, a reforma deve ser dividida em três fases: a primeira amanhã, a segunda depois do carnaval e a terceira apenas no fim de março.

Contudo, todos os secretários que serão candidatos a algum cargo neste ano deixarão o governo, mesmo que não haja substituto definido, caso por exemplo de Lêda Borges (Cidadã) e Tayrone Di Martino (Governo).