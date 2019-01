Política Governo de Goiás estudará proposta de pagar salário atrasado em fevereiro Os servidores realizavam assembleia em frente ao Palácio quando seus representantes foram chamados para a reunião com o secretário de Governo, Ernesto Roller

Em reunião com membros do Fórum em Defesa dos Servidores e Serviços Públicos do Estado de Goiás, na tarde desta segunda-feira (21), o secretário de Governo, Ernesto Roller, informou que a equipe econômica do Estado analisará a possibilidade de pagar o salário atrasado de dezembro em fevereiro. Nova reunião foi marcada para a próxima quarta-feira (23). Os servidores realiz...