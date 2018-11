Política Governo de Goiás divulga cronograma de pagamento de salários atrasados Servidores que recebem mais de R$ 3,5 mil devem receber seus vencimentos até o dia 22 de novembro

Servidores do Estado de Goiás que ganham mais de R$ 3,5 mil e estão com os salários atrasados devem ter os vencimentos quitados até o dia 22 de novembro. O cronograma de pagamento foi divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás (Sefaz) nesta segunda-feira (12). De acordo com o Artigo 96 da Constituição Estadual, a quitação da folha de pagamento do pes...