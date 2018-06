Política Governo de Goiás decreta ponto facultativo em dias de jogo do Brasil na Copa do Mundo Dia 22 de junho não terá expediente na parte da manhã e atividades do dia 27 serão suspensas na parte da tarde

Governo de Goiás decretou ponto facultativo na próxima sexta-feira (22) no período da manhã e na quarta-feira (27) na parte da tarde. Os pontos facultativos foram definidos em razão da exibição dos jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo da Rússia. Ainda de acordo com o decreto, serviços essenciais, como saúde e segurança, serão mantidos durante o feri...