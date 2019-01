Política Governo de Goiás dará prioridade ao pagamento da folha do Executivo em janeiro Secretária da Fazenda, Cristiane Schmidt, diz que folha dos demais poderes será paga até 10 de fevereiro

A folha de janeiro a ser paga dentro do mês de referência será apenas a do Executivo. A informação é da secretária da Fazenda, Cristiane Schmidt. Ela diz que o cronograma de pagamento será: até dia 25, 80% da folha do Executivo, até dia 30, 100% da folha do Executivo e até dia 10 de fevereiro, a folha dos demais poderes. Segundo ela, a prioridade será dada porque...