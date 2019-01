Política Governo de Goiás aguarda fundo escolar para pagar salários de dezembro Expectativa é de liberação de verba do Fomento das Escolas de Tempo Integral para pagar outra parte dos servidores que ainda não receberam atrasados de 2018

Com o anúncio do pagamento do salário atrasado de 16 mil servidores da Educação, a expectativa é que recursos do Fomento das Escolas de Tempo Integral, da União, sejam liberados para pagar outro grupo de funcionários da área na próxima semana. De acordo com a titular da Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte (Seduce), Fátima Gavioli, até 60% desta verba pod...