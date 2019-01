Política Governo Bolsonaro tenta organizar comunicação Caso envolvendo Flávio Bolsonaro faz Planalto acelerar planos para reestruturação da Secom; foco é recuperar militância nas redes sociais

Diante do desgaste com a informação de movimentações financeiras do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e de um de seus ex-assessores, Fabrício Queiroz, consideradas atípicas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o Palácio do Planalto tenta concluir a reestruturação da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) e faz anúncios de corte d...