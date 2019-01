Política Governo Bolsonaro recua e Brasil deve permanecer no Acordo de Paris No final do ano passado o presidente havia afirmado que o País deixaria o pacto

O ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente) afirmou nesta segunda-feira (14) que o Brasil deve permanecer no Acordo de Paris. No final do ano passado o presidente Jair Bolsonaro havia afirmado que o País deixaria o acordo. O pacto estabelece metas entre os signatários para redução da emissão de gases que contribuem para o efeito estufa e foi alvo de críticas de Bol...