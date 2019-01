Política Governo Bolsonaro quer rever outros acordos de extradição com 25 países Na semana passada, presidentes do Brasil e da Argentina assinaram em Brasília um novo tratado que dá mais rapidez ao processo de extradição entre os dois países

Depois de fechar um novo acordo de extradição com a Argentina, o governo do presidente Jair Bolsonaro quer agilizar a finalização de tratados em andamento com outros 25 países. Além disso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública manifestou interesse em iniciar contatos com nações com as quais ainda não existe acordo para deixar mais claras as regras de prisão e t...