Política Governo avalia enviar proposta para que jovens possam abrir mão de férias e 13º A base legal para a medida seria a reforma trabalhista, em vigor há pouco mais de um ano

O governo federal avalia enviar ao Congresso, inclusa no texto da reforma da Previdência, uma proposta para que os trabalhadores mais jovens possam abrir mão de direitos trabalhistas, entre eles os que estão previstos no artigo sétimo da Constituição Federal, como FGTS, férias e 13º salário. As informações são do O Globo. Fontes ouvidas pelo jornal dizem que a prop...