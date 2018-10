Ronaldo Caiado

Qual balanço faz da campanha eleitoral até aqui?

Essa foi a campanha mais alegre que já fiz. Enfrentei as máquinas dos governos estadual e federal, então minha campanha veio mesmo da aglutinação, do sentimento de identidade e mudança. Tenho a consciência tranquila de que cumprimos nossa tarefa e agora é aguardar o resultado das urnas.

Qual autocrítica em relação à sua campanha?

Todos estamos sujeitos a falhas, mas acredito que não cometi nenhuma deselegância com meus opositores, mesmo sofrendo críticas contundentes. Talvez deva citar o fato de não ter percorrido todos os municípios, mas isso é mais uma questão de tempo.

Que Goiás o sr. encontrou durante esses dias de campanha?

Uma mistura de um povo desencantado em alguns momentos, outros extremamente irritados com a realidade que vivem, por se sentirem totalmente desassistidos, não acreditam que a qualidade de saúde, educação, segurança e oportunidade de emprego possam até não chegar lá diante de tantas promessas que já ouviram. Mas mostrei a eles que, com o auxílio da população, dos servidores, e lideranças políticas podemos construir uma nova realidade para Goiás.

Qual a mensagem o sr. gostaria de deixar para o eleitor que vai às urnas hoje?

Aos que vão usar esta que é a ferramenta mais importante da democracia, que é o voto, meus cumprimentos e humildemente meu pedido de voto. Aos que acham que não vale a pena, meu pedido para que busquem algum candidato com o qual se identifiquem.

Daniel Vilela

Qual balanço faz da campanha eleitoral até aqui?

Essa eleição foi peculiar, com regras novas e alguns elementos que dificultaram o engajamento da população. De qualquer forma, foi uma campanha muito positiva. Conseguimos passar nossas ideias e nossas propostas de maneira altamente respeitosa. Estou satisfeito.

Qual autocrítica em relação à sua campanha?

Fiz o possível dentro da realidade. Não me dediquei com exclusividade, pois ficava voltado às atividades do governo durante o dia. Talvez essa tenha sido a minha maior dificuldade, me dividir entre ser governador e candidato. Não reclamo, faz parte do jogo democrático e creio que fizemos um ótimo trabalho.

Que Goiás o sr. encontrou durante esses dias de campanha?

Vi um Goiás com muita esperança, que sabe do seu potencial. Um Estado com diferenças regionais grandes, mas com sentimentos em comum, de que temos um Estado bom para se viver, que gera oportunidades, que é referência em muitas áreas. Um Goiás que anseia avançar cada vez mais, que sabe da crise nacional e das dificuldades que vivemos, mas que acredita num futuro melhor.

Qual a mensagem o sr. gostaria de deixar para o eleitor que vai às urnas hoje?

Minha mensagem é para que as pessoas possam analisar todo o cenário, as circunstâncias que envolvem suas vidas e tomar sua decisão na certeza de que é possível trabalhar para manter as conquistas e avançar ainda mais.

José Eliton

Qual balanço faz da campanha eleitoral até aqui?

Muito positivo. Viemos sempre crescendo nessa eleição. Eu era o candidato menos conhecido e a população demorou a participar ativamente e conhecer as candidaturas, mas acho que conseguimos superar essas barreiras e, ao longo dos últimos dias, ter um crescimento que nos levará ao segundo turno com uma grande votação.

Qual autocrítica em relação à sua campanha?

Em tudo que planejamos para esta campanha, que pensamos e apresentamos aos goianos, acredito que fomos bem sucedidos. Cabe agora aos goianos tomar essa decisão. Estou muito entusiasmado, otimista e bastante realizado com a nossa campanha.

Que Goiás o sr. encontrou durante esses dias de campanha?

Um Estado onde o governo se mostra distante das pessoas, com alta carga tributária, que desamparou os mais humildes e demonstra descontrole completo da questão fiscal. Sabemos que teremos muito trabalho, mas com a força do nosso povo tenho certeza que iremos superar essas dificuldades e fazer com que volte a ser um estado de oportunidades.

Qual a mensagem o sr. gostaria de deixar para o eleitor que vai às urnas hoje?

Precisamos neste momento tomar uma decisão com bastante reflexão. Observando a atual situação do Estado, imaginando o que desejamos para Goiás. Temos dois caminhos: continuar com essa velha política, representada pelos demais candidatos que estão aí há muito tempo, ou escolher caminho de renovação. Acredito muito na ousadia dos goianos.