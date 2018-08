Política Governadores tentam novo mandato apesar da crise Mesmo com queda significativa de arrecadação e aumento de despesas, 16 chefes dos Executivos vão se candidatar nas disputas das eleições 2018; número é o maior desde 2006

Mesmo sem conseguir equacionar a crise que marca as finanças nos Estados, com queda de arrecadação e aumento de despesas com itens como a folha de pagamento de servidores públicos, a maioria dos governadores vai disputar a reeleição neste ano, de acordo com levantamento feito pelo Estado. Nos 26 Estados e no Distrito Federal, 16 governadores vão tentar um novo mandato -...