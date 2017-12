Governadores do Consórcio Brasil Central assinam acordo para compra de medicamentos de alto custo

Os governadores dos Estados de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), do Mato Grosso, Pedro Taques (PSDB), do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), do Tocantins, Marcelo Miranda (PMDB), de Rondônia, Confúcio Moura (PMDB) e do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSDB) assinaram na tarde desta quarta-feira (6) um acordo de cooperação para a realização de compra conjunta de medicamentos de alto custo para as unidades hospitalares estaduais.

A reunião entre os chefes dos Poderes Executivos estaduais foi realizada na sede do Consórcio Brasil Central, em Brasília, que é presidido pelo governador goiano. A ideia do grupo é fazer um pregão eletrônico para elaborar uma ata única de registro de preços, que será compartilhada entre os Estados envolvidos no acordo.

O evento desta quarta foi o último a reunir os governadores do bloco em 2017. Nele, os membros do Consórcio debateram ainda o refinanciamento de dívidas dos Estados, os recebimentos de royalties, além de uma maior participação nos fundos de exportações e de repatriação do País. O planejamento das ações do bloco para o próximo ano também foi iniciado no encontro.