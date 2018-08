Política Governador torna sem efeito exonerações de indicados do PP Segundo informações de bastidores, lideranças do PSDB defenderam o retorno dos auxiliares alegando que é preciso manter uma boa relação com o PP

Em edição extra do Diário Oficial do Estado publicada nesta quarta-feira (15), o governador José Eliton (PSDB) tornou sem efeito a exoneração de 73 comissionados, incluindo parte das indicações do PP que haviam perdido os cargos na semana passada. Segundo informações de bastidores, lideranças do PSDB defenderam o retorno dos auxiliares alegando que é precis...