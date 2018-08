Política Governador sanciona lei que reestrutura o Poder Judiciário em Goiás Projeto cria novas varas e também mais seis cargos de desembargador no TJ-GO

O governador de Goiás José Eliton sancionou nesta sexta-feira (3) a lei que altera a Organização Judiciária no Estado de Goiás, com a criação de 37 novas varas – entre elas, as especializadas em combate à corrupção e para interiorização da execução penal – e também de seis novos cargos de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado (TJ-GO). Na sessão da última...