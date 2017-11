Governador recebe deputados e vereadores para discutir política para Goiânia

O governador Marconi Perillo (PSDB) convocou uma reunião nesta segunda-feira (13) para acertar com vereadores e deputados estaduais uma estratégia para atender as demandas de Goiânia. O objetivo é criar uma estrutura para que o Governo esteja mais presente na cidade. “A ideia é fazer uma política de Estado dentro da capital”, explicou o deputado Santana Gomes (PSL).

Os vereadores foram escolhidos não só pelo critério de afinidade política, já que fazem parte da base do governador, mas principalmente pelo fato de terem a maior parte das suas bases em Goiânia. Para o Governo, são eles quem têm um contato mais direto com a população e, por isso, é mais fácil saber quais são as obras e serviços mais relevantes na cidade.

“A reunião foi para criar uma estratégia relacionada a Goiânia, cada um vai levar suas demandas a partir de semana que vem para o governador”, contou o deputado Simeyzon Silveira (PSC). “Agora vamos formular as propostas e levar para eles, mas eu adianto que vou pedir que ele termine a iluminação da Avenida Perimetral Norte e aumente os investimentos no Pró-Esporte e na Ley Goyazes”, completou o vereador Lucas Kitão (PSL).

A previsão é de que seja realizada alguma ação dentro do programa Goiás na Frente e que a habitação seja uma das áreas beneficiadas. “A Prefeitura deixa a desejar em alguns pontos, então a gente foi pedir que eles pudessem trazer mais coisas para os municípios”, contou Lucas.