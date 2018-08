Política Governador José Eliton anuncia mais três auxiliares Os novos nomes devem assumir seus cargos na próxima semana, segundo a assessoria do governador

Por meio de nota oficial, o governador José Eliton anunciou neste sábado (11) mais três auxiliares para sua equipe. O ex-deputado federal Valdivino de Oliveira ocupará o cargo de Chefe de Gabinete do Governador, enquanto o ex-deputado estadual Ricardo Yano assumirá a chefia de Gabinete Particular do Governador e a médica Tereza Beiler, atuará como Assessora Especial p...