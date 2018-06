Política Governador interino, Mauro Carlesse vence eleição suplementar no Tocantins Até o momento, número de eleitores que se ausentaram chegou a 311.124; brancos e nulos devem superar 150 mil

Com quase 90% das urnas apuradas, o presidente da Assembleia e governador interino do Tocantins, Mauro Carlesse (PHS), venceu o segundo turno da eleição suplementar, com 318.330 votos válidos. O senador Vicentinho Alves (PR) ficou com 105.048 votos. No primeiro turno, os dois primeiros candidatos somaram 302 mil votos e a abstenção superou 305 mil. No seg...