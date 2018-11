Política Governador garante recursos para a saúde

Na reunião com prefeitos da base aliada na última segunda-feira (29), o governador José Eliton (PSDB) garantiu, como vem dizendo em entrevistas desde o fim da eleição, que irá honrar seus compromissos até o final do mandato, em dezembro, e que estão mantidos os recursos e contrapartidas para a saúde e transporte escolar.Em nota, o governo estadual informou que, com...