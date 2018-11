Política Governador eleito de MG promete 'alinhamento total' com agenda de Bolsonaro Os dois deverão se encontrar em agenda a ser marcada até o próximo dia 21

O governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou nesta quarta-feira, 7, que terá "alinhamento total" ao mandato do próximo presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL). Os dois deverão se encontrar em agenda a ser marcada até o próximo dia 21, conforme Zema. A principal reivindicação do governador eleito de Minas é a renegociação da dívida do Est...