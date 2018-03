Governador do Tocantins é ouvido pela PF

O governador Marcelo Miranda (MDB), o seu pai, José Edmar Brito Miranda e o ex-governador Siqueira Campos (DEM) foram ouvidos ontem na Polícia Federal (PF), em Palmas, sobre a execução do Contrato nº 403, firmado em 1998 para construção de pontes e pavimentação de rodovias com valor inicial de R$ 411,6 milhões e valor final de R$ 1,4 bilhão. Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que originou a operação Pontes de Papel, chamou a atenção o aditivo feito pelo Executivo para que os pagamentos dos serviços fossem realizados em dólar e não mais em reais.

Em coletiva à imprensa, o superintendente da PF no Tocantins, Arcelino Vieira Damasceno, explicou que a fase inicial da operação é investigar a transição de dolarização do contrato, que teria sido celebrado inicialmente em reais, causando possíveis prejuízos ao erário estadual e ainda aditivos contratuais. Damasceno afirmou que a justificativa para a dolarização foi de que uma empresa italiana teria sido a vencedora da licitação – a Rivoli SPA - e inclusive realizaria as obras com materiais importados, adquiridos em dólar. Mas, no despacho do ministro do STJ Felix Fischer é informado que a Rivoli “não apresentou documentação suficiente e capaz de comprovar a importação de 85% dos bens e serviços, acarretando um desvio de dinheiro público de R$ 314 milhões”.

Para Fischer, está claro que uma associação criminosa instalou-se no Tocantins para desviar recursos públicos, onde cita outras operações da Polícia Federal no Tocantins. “Considerando o resultado de outras investigações levadas a efeito e pela análise do que consta nos autos até o momento, pode-se informar que a instalação da corrupção fisiológica que atualmente se observa no Tocantins já ocorria desde antes da licitação do Contrato 403”.

Por meio de nota, o governador Marcelo Miranda informou que cancelou agenda oficial para prestar depoimento, que está tranquilo e continuará colaborando com a Justiça. Brito não enviou nota, mas a assessoria do governador informou que ele se coloca à disposição para que tudo se esclareça.

Já Siqueira afirmou em nota que “sempre cumpriu seu dever de governador ao buscar recursos para investimentos no Estado, mas jamais foi ordenador de despesas, gestor de contrato ou responsável por medições de responsabilidade técnica”.