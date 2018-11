Política Governador do Rio Luiz Fernando Pezão é preso pela PF Ele é acusado de receber mesada de R$ 150 mil quando era vice de Sérgio Cabral

O governador do Rio Luiz Fernando Pezão foi preso nesta quinta-feira, 29, pela Polícia Federal, no Palácio Laranjeiras, sede do Governo do Estado. A ordem judicial é do ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Pezão foi vice-governador do Rio na gestão Sérgio Cabral (MDB) entre 2007 e 2014. Cabral está preso desde novembro de 2016, condenado a mais...