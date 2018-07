Política Governador admite candidatura própria do PSB à Presidência Partido se divide hoje entre apoio ao tucano Geraldo Alckmin, ao pedetista Ciro Gomes, a um nome do PT ou manter a neutralidade no primeiro turno

Diante do impasse em torno da posição do PSB nas eleições presidenciais, o governador de São Paulo, Márcio França, admitiu nesta quinta-feira, 19, a alternativa de lançar de última hora uma candidatura própria ao Palácio do Planalto caso a sigla não se decida pelo apoio a um nome. "Pode ser uma boa opção uma candidatura própria, porque, nesse caso, você marca seu es...