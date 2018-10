Política Google faz parceria com TSE para esclarecer dúvidas de eleitores A partir desta sexta-feira (5) o eleitor pode conseguir informação que o auxiliarão no momento das eleições

O Google fechou uma parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para facilitar o esclarecimento de dúvidas dos eleitores antes da votação do próximo domingo (7). A partir desta sexta-feira (5), quando for feita a consulta “Como votar?” no buscador será oferecida uma caixa especial de informações elaborada a partir da consultoria do tribunal. Ali, o eleitor ficará s...