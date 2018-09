Política Golpe no WhatsApp promete camisetas em apoio a Bolsonaro ou Lula Em troca de dados pessoais e contaminação do aparelho com vírus, os criminosos fazem falsas ofertas de peças de vestuário

Com a aproximação da eleição e com os debates entre os candidatos ficando cada vez mais calorosos, os criminosos estão usando a política para disseminar um novo golpe pelo WhatsApp. Em troca de dados pessoais e contaminação do aparelho com vírus, os criminosos fazem falsas ofertas de camisetas com frases de apoio ao candidato Jair Bolsonaro ou ex-presidente Lula. O golpe ...