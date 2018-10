Política Goianos se unem a joint venture de gestão contábil Empresa se juntou a outras quatro com o intuito de desenvolver nova tecnologia para segmento

Uma empresa goiana do ramo de gestão contábil se juntou a outras quatro de diferentes partes do País com o intuito de desenvolver uma nova tecnologia para seu segmento. Unidas em uma joint venture, elas prometem criar um sistema de alta tecnologia utilizando recursos como inteligência artificial e computação na nuvem. A expectativa é que o lançamento ocorra ainda no primei...