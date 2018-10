Aliados do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) em Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) e Vanderlan Cardoso (PP), governador e senador eleitos, apontam a formação da equipe e a corrida pela aprovação de reformas como os dois principais desafios do futuro governo. Ambos elogiaram o discurso da vitória e também defenderam a pacificação do País.

Caiado diz que a reforma da estrutura administrativa do governo federal, a competência dos ministros e habilidade na interlocução com o Congresso devem ser prioridade da nova gestão ainda este ano. “Não se deve perder tempo. Assim como estamos fazendo em Goiás, não se pode aguardar janeiro para iniciar as articulações do governo”, afirmou. “Tem de buscar soluções que terão reflexos em 2019. Como parlamentares (ele, senador, e Bolsonaro, deputado federal), sabemos disso. Tem de aprovar tudo o mais rápido possível, o que for possível ainda nesta legislatura e o que for para o início do governo”, completou o democrata.

O governador eleito também disse que é importante o posicionamento sobre o respeito às regras democráticas e à Constituição. Em vídeo postado nas redes sociais, Caiado parabenizou a vitória de Bolsonaro e o discurso. “Parabenizo o pronunciamento a toda a Nação brasileira, mostrando que vai governar cumprindo a legislação e tendo tolerância zero com a corrupção, diminuindo a máquina do Estado, dando espaço para o empreendedor crescer e ampliando as obras sociais”, afirmou.

Caiado e Vanderlan afirmam que Bolsonaro terá cenário favorável no Congresso no início da gestão. Sobre o porcentual de votos de Fernando Haddad (PT), o governador eleito disse que as vitórias do petista foram muito localizadas (Estados do Norte e Nordeste) e que as duas regiões merecem atenção especial do presidente eleito. “Vai ser fácil convencer de que o governo eleito tem muito mais capacidade e que o melhor não seria a volta do PT.”

Vanderlan diz que as reformas e a revisão do pacto federativo devem ser os primeiros focos do governo. A redução do Estado também é prioridade, considera. Para o pepista, todo o País reconhece a necessidade de reformas e “ninguém vai se opor à tributária”, por exemplo. “Qualquer brasileiro sabe que temos de promover mudanças. Se não vai todo mundo morrer abraçado.” O senador eleito disse ter considerado “excelente” o discurso da vitória de Bolsonaro, especialmente por ter falado de Deus. “A eleição dele foi um milagre. Não tinha recursos nem TV, sofreu atentado e está vivo também por milagre. Eu estive lá, vi a situação humilhante. Achei bonito iniciar com a oração e falar de Deus, como fez toda a campanha.”

Deputado federal mais votado em Goiás, o delegado Waldir Soares (PSL) também defende as reformas e o enxugamento do Estado, assim como o discurso de conciliação. “Podem dizer o que quiserem, mas estamos chegando ao Palácio do Planalto pelas urnas. Temos a Carta Magna e vamos respeitá-la.”