Goiano Alexandre Baldy é escolhido por Temer para assumir Ministério das Cidades, dizem fontes

Em reunião na tarde deste sábado (18) com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no Palácio da Alvorada, o presidente Michel Temer definiu que o deputado goiano Alexandre Baldy deve assumir o Ministério das Cidades, segundo três fontes ouvidas após o encontro que deram como certo o anúncio já nos próximos dias em substituição a Bruno Araújo, que pediu demissão no início da semana.

O POPULAR também já vinha acompanhando a especulação do nome do goiano nos últimos dias. Para assumir o cargo, Baldy se filiará ao PP, partido com a quarta maior bancada da Câmara e que pressiona Temer por mais espaço no governo.

O parlamentar, que tem 37 anos, era filiado ao Podemos, mas já tinha decidido deixar o partido, após ser destituído da liderança da legenda na Casa, em agosto deste ano. A assessoria de imprensa do goiano informou ao POPULAR que ele não deve se pronunciar sobre o assunto até que Michel Temer o anuncie oficialmente. Ele também não atendeu aos telefonemas da reportagem.

Contudo, em entrevista publicada na edição de hoje do POPULAR o deputado preferiu não comentar se, caso se confirme a nomeação, ele ficará no ministério apenas quatro meses e meio - até 5 de abril, quando os candidatos às eleições têm de se desincompatibilizar - ou se desistirá da disputa pela reeleição. “Cada dia com sua agonia. A agonia do dia é esta (definição sobre seu nome para a pasta)”, afirmou o parlamentar.

Tirando Henrique Meirelles, o último goiano ministro havia sido Ovídio de Ângelis, no governo de Fernando Henrique Cardoso, até 2002. Agora tem Baldy.

Articulação

Rodrigo Maia, inclusive, foi um dos principais articuladores da nomeação de Baldy, que está no primeiro mandato como deputado federal. O futuro ministro das Cidades é um dos aliados mais próximos de Maia na Casa.

A nomeação agrada aos principais partidos do Centrão, grupo do qual o PP faz parte, além de PR, PSD e PRB. "É um nome que agrada a todo mundo", afirmou o líder do PR na Câmara, deputado José Rocha (BA) ao Estadão. "É um parlamentar querido", declarou o deputado Marcos Montes (MG), líder do PSD na Casa.



O comando do Ministério das Cidades está vago desde a última segunda-feira (13), após o então titular da Pasta, o deputado Bruno Araújo (PSDB-PE), pedir demissão. Ao deixar o cargo, o tucano alegou não que possui mais apoio interno no PSDB para permanecer no cargo. O PSDB já anunciou que vai desembarcar do governo Temer até dezembro.



Outras legendas da base também cobiçavam o controle de Cidades, entre elas, PMDB, PSD e DEM. Apesar de possuir apenas o 11º orçamento da Esplanada (R$ 10,1 bilhões), a Pasta é cobiçada porque comanda programas com impacto direto nas bases eleitorais, como construção de moradias, redes de esgoto e transportes urbanos.



Para resolver a disputa, Temer deve dividir o controle do Ministério. Pela negociação, não haverá "porteira fechada", que, no jargão político, significa distribuição de todos os cargos de um Ministério para um só partido. A ideia é dividir os cargos de ministro e o comando das secretarias de Habitação e Saneamento, as principais da Pasta.

Reforma ministerial

A saída de Araújo levou Temer a antecipar a reforma ministerial que só pretendia fazer no início do próximo ano. Inicialmente, Temer queria fazer uma reforma ampla, obrigando todos ministros que serão candidatos em 2018 a já entregarem os cargos em dezembro. Após resistência da base aliada, contudo, deve fazer uma reforma pontual.



Além de Cidades, Temer deve anunciar nos próximos dias o novo ministro da Secretaria de Governo. O cargo é ocupado atualmente pelo deputado licenciado Antonio Imbassahy (PSDB-BA), que pode ser realocado para outra Pasta. O nome mais cotado para substituir o tucano é o ex-deputado João Henrique Souza (PMDB-PI).