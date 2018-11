Política Goiano é indicado para secretaria do Distrito Federal Gilvan Máximo é vice-presidente do PRB Goiás e já integrou quadro de auxiliares do governo do DF por indicação de Marconi Perillo

Um goiano foi indicado para integrar o primeiro escalão do governo de Ibaneis Rocha (MDB), no Distrito Federal. Gilvan Máximo, que é vice-presidente do PRB em Goiás, será secretário de Ciência e Tecnologia. Em outra oportunidade, Gilvan ocupou cargo de auxiliar no Entorno após indicação do ex-governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB). Natural de Rubiataba, o vice...