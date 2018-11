Política Goiânia piora em 7 itens de relatório da situação fiscal Com nota C, segundo o Tesouro Nacional, capital tem baixo índice de liquidez e está impedida de adquirir empréstimos com aval da União

O município de Goiânia piorou em sete itens de relatório da situação fiscal de entes federativos divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) na semana passada. Os números indicam que o primeiro ano do mandato do prefeito Iris Rezende (MDB) na capital não apresentou melhorias nas condições financeiras, embora o discurso tenha sido focado na arrumação da casa. Os d...