Política Goiânia no foco do governo Agenda de José Eliton (PSDB) na região metropolitana é reforçada para melhorar avaliação; evento marca entrega de veículos, cheques Mais Moradia e recursos para prefeitos

A menos de dois meses do início da campanha, o lançamento da 65ª edição do Governo Junto de Você, ontem, na Praça Cívica, teve intensa movimentação política. Além de José Eliton (PSDB) e Iris Rezende (MDB), que assinaram convênio para as obras da Avenida Leste Oeste, em Goiânia, também estiveram presentes o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) e o pré-candidato ao Senado Demós...