Política Goiás terá cinco eleições suplementares em outubro para escolha de prefeito e vice Eleições suplementares serão realizadas em 28 de outubro. Saiba em quais cidades

As cidades de Davinópolis, Divinópolis, Planaltina de Goiás, Serranópolis e Turvelândia terão eleições suplementares no dia 28 de outubro para os cargos de prefeito e vice-prefeito. A data coincide com o segundo turno das eleições, caso ocorra. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO), estarão aptos a votar os eleitores constantes do cadastro eleito...