Goiás tem R$ 1,33 bi a receber da União

Levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) apontou que os municípios goianos têm um pouco mais de R$ 1,33 bilhão para receber da União. O valor diz respeito a restos a pagar de 2017 que foram empenhados ainda no exercício do ano passado, mas não foram quitados até 31 de dezembro e deixadas, portanto, para 2018. De acordo com os dados, houve ainda c...