Política Goiás recusa empréstimo da Caixa Governador alegou que as condições exigidas pelo banco, como juros e garantias, poderiam prejudicar o Estado

Goiás não pegará mais os empréstimos, de R$ 510 milhões e R$ 94,1 milhões, que foram pleiteados junto à Caixa Econômica Federal. O governador José Eliton disse que o governo do Estado recusou a operação por não concordar com as condições oferecidas pela instituição, como taxa de juros e garantias. A operação de crédito, que seria destinada a obras de infraestrutura, c...