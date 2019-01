Política Goiás decreta estado de calamidade financeira Segundo a legislação, a calamidade pública é decretada em casos mais graves do que a situação de emergência, quando a capacidade do poder público agir fica seriamente comprometida

O governo de Goiás decretou estado de calamidade financeira, a exemplo de outros seis Estados. O documento, que será publicado em edição suplementar do Diário Oficial do Estado, chegará à Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (21), para ratificação em convocação extraordinária. O secretário da Casa Civil, Anderson Máximo, afirma que houve decisão do gov...