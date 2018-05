Política Goiás declara estado de emergência devido à paralisação dos caminhoneiros Decreto foi feito na tarde deste sábado (26), sexto dia de greve

O governador José Eliton declarou, na tarde deste sábado (26), estado de emergência para Goiás. Em documento, o governo autoriza "a adoção de medidas administrativas para enfrentar as consequências resultantes" da greve dos caminhoneiros. Com isso, o governo tomará decisões visando "evitar a interrupção de serviços essenciais à população" de Goiás, considerando os "in...